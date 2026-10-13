Нутрициолог Дуванова дала 10 советов, как контролировать аппетит осенью

С наступлением холодов у многих усиливается аппетит. Физиолог, нутрициолог и фитнес-тренер Нина Дуванова объяснила в беседе с KP.RU , почему осенью тянет к еде, и дала советы, как справиться с этим состоянием.

По ее словам, причин несколько. Из-за сокращения светового дня снижается выработка серотонина и нарушается его баланс с мелатонином. Сонливость и апатию люди пытаются компенсировать быстрыми углеводами, что закрепляется в виде устойчивого рефлекса. Кроме того, в холодную погоду снижается бытовая активность: люди меньше ходят пешком, чаще пользуются лифтом и паркуются ближе к дому. Из-за перекосов в питании может возникать дефицит витаминов, омега-3 и белка, на фоне чего тяга к сладкому только растет.

Среди рекомендаций она назвала яркий свет в первые 30-60 минут после пробуждения и стабильный режим сна. Дневная прогулка в светлое время суток, осознанная физическая активность, короткие силовые тренировки по 30 минут трижды в неделю, танцы или растяжка помогают сохранить мышцы, поддержать метаболизм и стимулировать выработку гормонов радости.