URA.RU перечислил главные ошибки рыбаков при ловле окуня осенью

Летние методы ловли окуня перестают работать в октябре из-за смены повадок рыбы. Сайт URA.RU перечислил основные ошибки рыбаков и дало рекомендации для успешной осенней рыбалки.

Осенью рыба уходит с отмелей на глубину от трех до шести метров. В этот период важно облавливать бровки, свалы и коряжники, а при отсутствии поклевок в течение 10–15 минут — менять место.

Резкие перепады давления и похолодание снижают активность окуня. На водоем лучше отправляться в дни с устойчивой погодой, утром или вечером. При температуре воды ниже 8–10 градусов рыба опускается на максимальную глубину.

В октябре окунь неохотно реагирует на быстрые и крупные приманки. Рекомендуется использовать микроджиг, мелкие твистеры, виброхвосты или блесны с медленной проводкой. Кроме того, снасти должны быть деликатными: тонкий шнур, поводки из флюорокарбона и чувствительное удилище.