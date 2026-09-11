В Московской области в сентябре не так много дождей и светит солнце. Когда наступит настоящее бабье лето, объяснил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Все-таки бабье лето — это скорее про период, который начинается сразу после Успения. Но если судить по температуре, то сейчас в столице и регионе достаточно тепло — выше климатических норм на один-три градуса. То есть тепло. Чем вам четверг, 10 сентября, не был бабьим летом?» — задался вопросом синоптик.

Он добавил, что теплая погода в Москве и области сохранится и на следующей неделе: она будет в пределах +15… +20 градусов и с минимумом осадков.

«При прояснениях воздух будет достаточно быстро прогреваться в отдельные дни. Так, в середине следующей недели столбики термометров могут показать от +20…+22 градусов», — подытожил эксперт.

Какую погоду ждать в столице и регионе в ближайшие выходные, читайте в нашей статье.