Россиянам могут ограничить выезд за границу за неоплату вывоза мусора

Российский экологический оператор (РЭО) прокомментировал сообщения СМИ о судах за взыскание долгов за неуплату вывоза отходов. Ранее в Telegram-канале Mash появилась новость о том, что на актера Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора и что он не платил по квитанциям столичной УК четыре месяца. Долги за неуплату услуги «обращение с ТКО» грозят не только начислением пени, но и арестом автомобиля и ограничением на выезд за границу, сказали в РЭО.

«Задолженность россиян перед регоператорами осложняет работу по вывозу отходов, замедляет процесс модернизации оборудования и техники, тормозит экологические инвестпроекты. Поэтому юристы компаний ведут активную работу по взысканию долгов. Ведь жилищный кодекс РФ (ст. 153) обязывает каждого гражданина на территории России своевременно оплачивать предоставленные коммунальные услуги. Некоторые жители многоквартирных домов месяцами не платят за оказанные им услуги по обращению с ТКО, накапливая задолженность и не задумываясь, что ее все равно придется оплатить, но уже через суд и с учетом пени», — отметили в пресс-службе РЭО.

В среднем регоператоры обращаются в суд за взысканием долгов после просрочки в течение трех-четырех месяцев.

Коммунальный долг может привести к аресту банковского счета, принудительному взысканию денежных средств, аресту транспортных средств или ограничению на выезд за границу, в том числе в отпуск.

По итогам разбирательства в 99% случаев выносится судебный приказ о взыскании задолженности с собственника жилья. После этого юристы регоператоров направляют судебный приказ в Службу судебных приставов для взыскания долгов. Наконец, сумма долга автоматически списывается с банковского счета абонента с учетом пени и судебных издержек.