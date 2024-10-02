РЭО продлил прием заявок на Зеленую премию до 1 ноября

Российский экологический оператор продлил заявочную кампанию на Зеленую премию — 2024 до 1 ноября. В этом году участников ждет расширенный перечень номинаций.

«В 2024 году у Зеленой премии расширился перечень номинаций. Например, в общественном треке будет пять отдельных номинаций: „Экологический лидер“ в партнерстве с движением „Экосистема“, „Экологическая семья“, „Экологические центры“, „Студенчество“ и „Экологическое предпринимательство“. Победители этих номинаций не только смогут заявить о себе и своих проектах на всю страну, но и получить денежный приз. В этом году призовой фонд составил 9 млн рублей», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На денежную награду также могут рассчитывать финалисты трека «Зеленая премия. Юннаты», в который вошли номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов». Трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

В рамках профессионального трека оцениваться будут корпоративные проекты, направленные на формирование культуры осознанного потребления и экопривычек, а также развивающие различные ESG-практики в компаниях.

Подать заявку на участие в Зеленой премии можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.