РЭО и ВЭБ.РФ рассмотрят возможность совместного финансирования проектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), реализуемые в том числе на территории Дальнего Востока и Арктики, могут получить совместное финансирование Российского экологического оператора и ВЭБ.РФ. Вопросы сотрудничества в этой области 2 сентября обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Олег Говорун.

«С ВЭБ.РФ обсудили ряд вопросов, касающихся совместного финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. Отдельное внимание требуется уделять развитию инфраструктуры обращения с отходами на труднодоступных территориях и в малообеспеченных регионах. Договорились, что рассмотрим возможность привлечения льготного финансирования проектов, которые получили или потенциально могут быть получателями субсидий по правилам № 1222 для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью (ниже 0,75), а также проектов Дальнего Востока и Арктики с использованием механизмов ВЭБ.РФ», — сообщил глава РЭО.

«Реализация проектов в сфере обращения с ТКО, направленных на обеспечение к 2030 году 100% сортировки отходов и двукратное снижение объемов их захоронения в соответствии с указом Президента Российской Федерации „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“, относится к приоритетным направлениям деятельности ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ также готов рассматривать возможность предоставления льготного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Арктики и вошедших в комплексные планы социально-экономического развития дальневосточных городов по итогам разработки мастер-планов», — сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

На встрече стороны обсудили необходимость проработки совместной методологии для сопровождения регионов при заключении концессионных соглашений, обучения инструментам государственно-частного партнерства (ГЧП).

Буцаев и Говорун договорились о совместной работе по экспертизе и структурированию сделок, выявлению проблематики и замечаний контролирующих органов, возникающих при реализации концессионных соглашений, и внесении соответствующих предложений по корректировке нормативной базы на рассмотрение в Правительство Российской Федерации с целью исключения пробелов и «серых зон» в законодательстве.