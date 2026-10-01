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    Метеорологическая зима придет в Москву не раньше второй половины ноября

    Синоптик Тишковец: метеорологическая зима придет в Москву в середине ноября

    Фото: Медиасток.рф

    Оставшиеся два месяца осени в Московском регионе будут теплыми и сухими. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале.

    «Наступление метеорологической зимы — устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет не раньше второй половины ноября», — отметил метеоролог.

    Устойчивый снежный покров сформируется только в декабре, поэтому автолюбители еще месяц-полтора могут ездить на летней резине, добавил он.

    По словам синоптика, в сентябре среднемесячная температура на 2,1 градуса превысила климатическую норму, осадков выпало лишь 71% от положенного. В октябре воздух также будет на два-три градуса теплее средних значений. Осадков выпадет на треть меньше нормы, первый снег может появиться местами только к концу месяца, но и он растает.

    Москвичей ждет золотая осень без лишней слякоти и сырости.