В Москве запустили подачу отопления

С 1 октября в Москве стартовал поэтапный процесс подачи отопления. Он займет несколько дней, сообщил РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В первую очередь тепло будут подавать на такие социальные объекты, как школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно с этим отопление включат в жилых домах и офисных зданиях, а затем на предприятиях торговли и промышленности.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — рассказал Бирюков.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше в 34 тысяч жилых многоквартирных домов. В период с мая по сентябрь в городе провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Благодаря этому специалисты заблаговременно выявили ненадежные участки и отремонтировали их.

Запуск теплоснабжения завершится до 10 октября.