Невролог Хорошев сравнил влияние магнитной бури с работой модного фена

Ученые прогнозируют несильную магнитную бурю, которая настигнет Землю 22 июля. Однако врачи успокаивают: ее влияние на человека минимально. В беседе с 360.ru врач-невролог военной медицинской академии Павел Хорошев объяснил механизм воздействия этого явления на организм на примере принципа работы модного фена.

«Хорошо известные фены Dyson не имеют мотора. Они работают за счет изменения электромагнитного поля, которое создает мощное и нужное направление потока воздуха. То же самое происходит в атмосфере во время магнитной бури», — привел пример невролог.

Частицы плазмы, которые выбросило Солнце, достигают магнитного поля нашей планеты, из-за чего возникают колебания, то есть изменения направления потоков заряженных частиц вокруг Земли.

Кто находится в группе риска, то есть в списке метеочувствительных персон, и как пережить предстоящую магнитную бурю, читайте в материале 360.ru.