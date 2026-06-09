В ближайшие дни на Землю снова обрушатся магнитные бури. 360.ru выяснил, как в такое время вести себя людям, чутко реагирующим на погоду и геомагнитную активность.

Советы врача

В июне 2026 года прогнозируется сразу несколько магнитных бурь. Основные всплески приходятся на 11-12 июня, но затяжные возмущения также могут произойти 9 и 13-го числа.

Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в беседе с 360.ru призвал россиян внимательно следить за состоянием своего здоровья в эти дни и при ухудшении самочувствия обращаться к специалистам.

Он объяснил, что здоровый организм способен в полном объеме обеспечивать нормальные пульс и тонус сосудов. Если на фоне изменений погоды повышается артериальное давление, появляются пароксимальные формы тахикардии или головная боль, то необходимо найти причину недомогания, а не бросаться купировать симптомы.

«Если человек на фоне изменения погоды понимает, что с ним что-то не так, он должен измерить артериальное давление, пульс, померить степень оксигенации, температуру. В зависимости от этих показателей уже можно принимать какие-то действия либо обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу», — отметил он.