Магнитные бури — не приговор. Рекомендации для метеозависимых
Врач Прокофьев рекомендовал метеозависимым собрать специальную аптечку
В ближайшие дни на Землю снова обрушатся магнитные бури. 360.ru выяснил, как в такое время вести себя людям, чутко реагирующим на погоду и геомагнитную активность.
Советы врача
В июне 2026 года прогнозируется сразу несколько магнитных бурь. Основные всплески приходятся на 11-12 июня, но затяжные возмущения также могут произойти 9 и 13-го числа.
Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в беседе с 360.ru призвал россиян внимательно следить за состоянием своего здоровья в эти дни и при ухудшении самочувствия обращаться к специалистам.
Он объяснил, что здоровый организм способен в полном объеме обеспечивать нормальные пульс и тонус сосудов. Если на фоне изменений погоды повышается артериальное давление, появляются пароксимальные формы тахикардии или головная боль, то необходимо найти причину недомогания, а не бросаться купировать симптомы.
«Если человек на фоне изменения погоды понимает, что с ним что-то не так, он должен измерить артериальное давление, пульс, померить степень оксигенации, температуру. В зависимости от этих показателей уже можно принимать какие-то действия либо обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу», — отметил он.
В качестве профилактических мер на фоне изменения погоды специалист посоветовал принимать антигипоксанты и бета-блокаторы.
Безусловно, здесь самым правильным решением, если человек является метеозависимым, будет создать аптечку скорой медицинской помощи и в зависимости от симптоматики купировать тот или иной синдром.
По словам врача, при головокружении пациенту могут помочь бета-гестины, а при гипертонических кризах — каптоприлы и максонидины.
«Если это пароксизмальные тахикардии, то это использование бисопролола, небивалола, атенолола и уже симптоматические купюры», — подчеркнул Прокофьев.
Будут ли бури усиливаться
Некоторые считают, что со временем метеозависимым станет еще тяжелее жить, потому что число магнитных бурь будет только расти. Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Александр Жигалин в беседе с 360.ru развенчал этот миф. По его словам, количество вспышек на Солнце за последние десятилетия не изменилось.
«Я наблюдаю с 2000 года, и примерно каждый месяц возникает от двух до трех магнитных бурь с разной мощностью», — подчеркнул он.
Эксперт объяснил, что прогнозировать возмущения в магнитном поле Земли можно с помощью исследования солнечных пятен, но эти расчеты очень сложны.
«Солнце все время функционирует, живет своей жизнью. У него отрываются протуберанцы, которые являются магнитными проводниками и создают магнитные бури. Но как, и какая последовательность — это сложно сказать», — отметил он.
Жигалин также предположил, что в будущем солнечные вспышки и последующие за ними магнитные бури вряд ли станут возникать чаще или становиться сильнее.