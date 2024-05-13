«Лента» начнет перерабатывать упаковку от товаров с помощью электронной платформы | 360°

Экология 13 мая 2024, 16:38 «Лента» начнет перерабатывать упаковку от товаров с помощью электронной платформы РИА «Новости»

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Компания «Лента» присоединилась к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Компания будет заказывать услуги по утилизации упаковки.

«На цифровой платформе РЭО компании могут проводить сделки по купле-продаже вторсырья, но также использовать ее для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), который заработал 2024 года. На нашей площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы. Но и этим функционал ЭТП не ограничивается, компании могут рассчитать экосбор, заказывать услуги по логистике, выгружать отчеты и следить за индексом цен», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Сеть по продаже продовольственных и других товаров — компания „Лента“ — стала участником цифровой платформы РЭО по торговле вторсырьем. Компания планирует закрывать РОП по целому ряду фракций, включая сталь, пластик, бумагу, картон и стекло. Все больше крупных игроков присоединяется к нашей площадке, которая является удобным инструментом не просто исполнения нормативов, но в целом формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Через ЭТП компания будет заказывать услуги по утилизации отходов из стали (бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л), полиэтилентерефталат (ПЭТ, пластмассовая упаковка), полипропилена (ПП), ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона, бумажных мешков и сумок, зеленого стекла.

На площадке уже зарегистрировано 3023 пользователя. Они разместили 1238 лотов на сумму 3,073 млрд рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.