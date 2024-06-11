Комплекс по компостированию отходов мощностью 50 тысяч тонн построили в Свердловской области

Работы по строительству комплекса компостирования органических отходов мощностью 50 тысяч тонн в год завершили на территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области.

«В Свердловской области построен комплекс по компостированию органической части отходов мощностью 50 тысяч тонн в год, образующихся после сортировки на мусоросортировочном комплексе, введенном в эксплуатацию в 2023 году. На объекте планируется применять технологию закрытого тоннельного компостирования органических отходов, размещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, для их естественного разложения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компостный грунт, получаемый в результате компостирования, предполагается использовать на полигонах захоронения отходов в качестве промежуточных слоев изоляции и для последующей их рекультивации.

«Работы по созданию комплекса компостирования велись региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области ООО „Компания „Рифей“ за счет собственных средств с использованием основного технологического оборудования преимущественно отечественного производителя. Стоимость работ и оборудования по объекту составила более 620 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Принимать отходы на мусоросортировочный комплекс планируется со всего Краснотурьинска, а также в перспективе из Верхотурья, Гари, Ивделя, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Серова, Пелыма.