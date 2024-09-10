Фестиваль экологии пройдет в Нижнем Новгороде осенью

Российский экологический оператор запускает фестиваль экологии в Нижнем Новгороде. Участников ждут мастер-классы, показ фильма РЭО об экономике замкнутого цикла и многое другое.

«Фестивали экологии стали неотъемлемой частью экопросветительской деятельности в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Здесь люди могут узнать больше о сохранении окружающей среды и экономике замкнутого цикла, которая предполагает минимизацию отходов и повторное использование ресурсов. Участники фестиваля в Нижнем Новгороде получат возможность узнать, как использовать вторичное сырье и снижать образование отходов, какой вклад они могут внести в защиту окружающей среды», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для посетителей фестиваля экологии в Нижнем проведут мастер-классы по переработке пластика, изготовлению экопродукции, а также покажут мультипликационный сериал «Помощники земли» и фильм РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?».

«Для жителей Нижнего Новгорода мы подготовили насыщенную программу, включающую в себя выставку, показ фильмов, мастер-классы и многое другое», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

РЭО проводит фестиваль экологии совместно с партнерами выставки — Русским музеем фотографии, галереей «Луна», «ТАВРИДА-АРТ», Правительством Нижегородской области, «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН», Домом архитектора, а также движением «Экосистема» и победителем «Зеленой премии» компанией «Инфинити пластик».

«Искусство языком художественных образов способно вызывать в зрителе эмоциональный отклик, и чем более яркий образ создает автор, тем больше уровень вовлечения. Экологическое искусство — общемировой тренд, который последние годы активно поддерживает галерея „Луна“», — отметила директор Русского музея фотографии, совладелец галереи «Луна» Ксения Федосеева-Царицынская.

«Мы рады быть площадкой для проведения данного мероприятия. Тема экологичности очень важна для формирования комфортной городской среды», — сказала креативный директор Дома архитектора Юлия Безаева.

Более подробная программа — на сайте фестиваля. Для участия в мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль пройдет в Доме архитектора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолжская наб. 2.