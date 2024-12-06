Эксперты Ассоциации «Ресурс» обсудили с предпринимателями Сибири перспективы перехода на «зелёные» принципы производства

На недавней дизайн-сессии «Экологическое благополучие», которая была организована Ассоциацией «Ресурс» совместно с новосибирскими предпринимателями и общественными деятелями на площадке Сбера, обсуждались актуальные вопросы экологической устойчивости и ответственного потребления.

«Согласно данным опроса, приведённым в ходе встречи, каждый второй житель Новосибирской области предпочитает покупать товары у тех производителей, которые активно внедряют экологически безопасные практики и заботятся о сохранении природы. Это свидетельствует о том, что всё больше людей осознают важность устойчивого развития и готовы поддерживать те бренды, которые разделяют их ценности. Однако забота об окружающей среде — это не просто моральный долг, но и возможность для бизнеса. Использование вторичного сырья позволяет не только снизить нагрузку на природу, но и сократить затраты, делая производство более экономичным и устойчивым», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В числе членов Ассоциации «Ресурс» существенное количество предприятий, перерабатывающих вторичные ресурсы или использующих в своем производстве вторичное сырье.

«Создание нового производства или модернизация существующего потребуют инвестиций и увеличат расходы предприятий. Поэтому важно выбирать места с льготными условиями поддержки, такие как экотехнопарки, создаваемые в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также необходимо иметь возможность привлекать финансирование, включая использование «зелёных» механизмов», — отметила директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, находившаяся в числе основных спикеров мероприятия.

Также в ходе встречи обсуждалось сокращение выбросов и развитие экотуризма в регионе. По итогам дизайн-сессии будет создана дорожная карта.



