Эколог Ледащева предупредила о пробках в трубах из-за измельчителей отходов

Измельчители пищевых отходов сокращают количество мусора на кухне, но могут засорять трубы и перегружать очистные сооружения. Об этом рассказала доцент Института экологии РУДН Татьяна Ледащева, сообщает RT .

По словам Ледащевой, пищевые остатки составляют около 20–30% отходов на подмосковных полигонах. Если отправлять их в канализацию, они не будут гнить на свалке и выделять метан. Измельчитель также помогает избавиться от запаха на кухне и снижает риск появления мошек.

Главным доводом против таких устройств эколог назвала нагрузку на очистные сооружения: московская канализация изначально не была рассчитана на прием большого количества пищевых отходов.

Ледащева предупредила, что измельченные остатки смешиваются с жиром, оседают на стенках труб и со временем образуют плотные пробки. Особенно быстро это может происходить в старых домах с чугунными трубами и небольшим уклоном канализации.

Кроме того, работа измельчителя требует электричества и дополнительного расхода воды. Это увеличит коммунальные платежи, отметила эксперт.