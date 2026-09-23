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    Эколог Ледащева предупредила о пробках в трубах из-за измельчителей отходов

    Измельчители пищевых отходов сокращают количество мусора на кухне, но могут засорять трубы и перегружать очистные сооружения. Об этом рассказала доцент Института экологии РУДН Татьяна Ледащева, сообщает RT.

    По словам Ледащевой, пищевые остатки составляют около 20–30% отходов на подмосковных полигонах. Если отправлять их в канализацию, они не будут гнить на свалке и выделять метан. Измельчитель также помогает избавиться от запаха на кухне и снижает риск появления мошек.

    Главным доводом против таких устройств эколог назвала нагрузку на очистные сооружения: московская канализация изначально не была рассчитана на прием большого количества пищевых отходов.

    Ледащева предупредила, что измельченные остатки смешиваются с жиром, оседают на стенках труб и со временем образуют плотные пробки. Особенно быстро это может происходить в старых домах с чугунными трубами и небольшим уклоном канализации.

    Кроме того, работа измельчителя требует электричества и дополнительного расхода воды. Это увеличит коммунальные платежи, отметила эксперт.

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