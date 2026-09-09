Очередной медведь напугал жителей Новосибирской области. Хищник попал на видео

Медведь вышел к селу Коурак в Новосибирской области

Бурого медведя заметили под селом Коурак, которое находится в 120 километрах от Новосибирска. Хищник разгуливал у грунтовой дороги недалеко от частных домов. Очевидцы сняли его на камеру.

Это не первый подобный случай. Ранее администрация Куйбышевского района предупредила жителей о гуляющих в окрестностях медведях. Еще одного зверя заметили в Усть-Таркском районе.

В августе пресс-служба Минприроды Новосибирской области предупреждала о выходе диких животных к населенным пунктам из-за лесных пожаров. Общая численность медведей в регионе стабильная и составляет около полутора тысячи особей.

Ранее четыре медведя пришли на участок жительницы села Епишино в Красноярском крае. Она вызвала полицию.