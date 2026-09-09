Очередной медведь напугал жителей Новосибирской области. Хищник попал на видео
Медведь вышел к селу Коурак в Новосибирской области
Жителей Новосибирской области терроризируют медведи. Очередного хищника заметили в Тогучинском районе. 360.ru показал зверя.
Бурого медведя заметили под селом Коурак, которое находится в 120 километрах от Новосибирска. Хищник разгуливал у грунтовой дороги недалеко от частных домов. Очевидцы сняли его на камеру.
Это не первый подобный случай. Ранее администрация Куйбышевского района предупредила жителей о гуляющих в окрестностях медведях. Еще одного зверя заметили в Усть-Таркском районе.
В августе пресс-служба Минприроды Новосибирской области предупреждала о выходе диких животных к населенным пунктам из-за лесных пожаров. Общая численность медведей в регионе стабильная и составляет около полутора тысячи особей.
Ранее четыре медведя пришли на участок жительницы села Епишино в Красноярском крае. Она вызвала полицию.