Дмитрий Патрушев призвал разрабатывать экологичные и маневренные мусоровозы в России

Заседание по инциденту №58, посвященному вопросам организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошло 15 апреля под руководством заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева. Особое внимание было уделено закону о моратории на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. Он действует с марта текущего года.

Патрушев подчеркнул важность не только разработки отечественных грузовых автомобилей, но и налаживания их серийного выпуска. В проектировании участвуют Минприроды и с Российским экологическим оператором.

Вице-премьер подчеркнул, что новая техника должна соответствовать законодательным требованиям, быть экологически чистой, маневренной, пригодной для использования во всех климатических зонах страны и иметь приемлемую цену. Патрушев призвал Минпромторг ускорить реализацию данного проекта.

Дмитрий Патрушев сообщил об утверждении Правительством перечня организаций, с которыми отдельные регионы имеют право заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур при строительстве инфраструктуры ТКО. В уставный капитал этих организаций войдет Российский экологический оператор, что обеспечит контроль за своевременным выполнением инфраструктурных проектов. Патрушев обратил внимание глав 19 регионов на необходимость тщательного мониторинга реализации инвестиционных проектов в соответствии с разработанными «дорожными картами».

Ожидается, что благодаря этому механизму будут созданы мощности по обработке 5 млн тонн ТКО, утилизации 2,3 млн тонн и захоронению 3,5 млн тонн.

На совещании также обсуждались вопросы обеспеченности регионов инфраструктурой для сбора отходов, включая контейнеры, площадки и специализированную технику. С докладами выступили руководители регионов, столкнувшихся с наибольшими трудностями в ходе реализации реформы обращения с отходами.

Инцидент №58 «Организация системы по обращению с твёедыми коммунальными отходами» был инициирован по поручению Председателя Правительства с целью обеспечения успешного проведения реформы в сфере обращения с отходами.

Для оперативного управления проектами и мониторинга их реализации в режиме реального времени используется специальная система, развернутая на базе Координационного центра Правительства.