Денис Буцаев провел первую лекцию для бакалавров-экологов университета Плеханова

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел 10 сентября лекцию для первого набора студентов по программе бакалавриата, разработанной совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.

«Сейчас наблюдается нехватка кадров практически во всех технологических отраслях. Не исключением является и циркулярная экономика. Как показало исследование РЭУ им. Г. В. Плеханова, к 2030 году экономикой замкнутого цикла будут заниматься 6,5 миллиона специалистов. А кадровый потенциал отрасли — ежегодно наращиваться на 1,4%.

Выпускники нашей с РЭУ программы смогут управлять технологическими и экономическими процессами, а также внедрять инновационные решения в работу существующих предприятий. Профессии, которые получат выпускники нашей кафедры, востребованы: многие предприятия и компании стали задумываться о «зеленом» бизнесе», — рассказал Денис Буцаев.

Программа бакалавриата «Экология и экономика природопользования», студенты которой присутствовали на лекции, нацелена на подготовку экологов-аналитиков, экологов-инженеров и экоаудиторов.

Кроме того, РЭО разрабатывает программы дополнительного профессионального образования и магистратуры в области циркулярной экономики. Ключевым направлением совместной деятельности РЭО и вуза стало создание базовой кафедры для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла.

Специалисты РЭО вместе с экспертами вуза продолжат актуализировать образовательные программы под запрос работодателей и расширять спектр научных исследований в этой области.