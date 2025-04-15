Биолог поделилась советами по выращиванию цитрусовых в домашних условиях

Биолог Марина Татаренко из Государственного университета просвещения дала порталу NEWS.ru рекомендации по уходу за цитрусовыми растениями в домашних условиях.
По ее словам, выращивать цитрусовые можно в хорошо освещенных южных и западных комнатах.
Растения могут потерять зимой много листьев из-за отсутствия периода покоя и сухого воздуха в помещении, но это не должно вызывать беспокойства. Весной их можно «привести в чувство» с помощью пересадки или удобрения стимулирующими препаратами.
Для квартир лучше выбирать комнатно-оранжерейные сорта цитрусов, так как они легче приспосабливаются к условиям содержания. Также биолог напомнила о любви цитрусовых к водным процедурам — теплому душу или ваннам.
Директор института демографии призвал женщин «не раздвигать ноги»
Земельные инспекторы проверили свыше 40 тысяч участков в Подмосковье с января
Еще 5 тысяч домов в Подмосковье получили газ по президентской программе
Не грех, но излишество. Священник — о куличах в форме храма
Совфед одобрил проект ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Благоустройство у стелы в поселке Красково в Люберцах завершат к 9 мая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте