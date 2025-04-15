Биолог поделилась советами по выращиванию цитрусовых в домашних условиях

Биолог Марина Татаренко из Государственного университета просвещения дала порталу NEWS.ru рекомендации по уходу за цитрусовыми растениями в домашних условиях.

По ее словам, выращивать цитрусовые можно в хорошо освещенных южных и западных комнатах.

Растения могут потерять зимой много листьев из-за отсутствия периода покоя и сухого воздуха в помещении, но это не должно вызывать беспокойства. Весной их можно «привести в чувство» с помощью пересадки или удобрения стимулирующими препаратами.

Для квартир лучше выбирать комнатно-оранжерейные сорта цитрусов, так как они легче приспосабливаются к условиям содержания. Также биолог напомнила о любви цитрусовых к водным процедурам — теплому душу или ваннам.