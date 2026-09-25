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    Биолог Ларшин назвал гюрзу в Дагестане одной из самых ядовитых змей в России

    В Дагестане обитает гюрза, опасная для человека. Биолог Борис Ларшин предупредил о возможных смертельных последствиях ее укуса, сообщает газета «Известия».

    Гюрзу также называют левантской гадюкой. По словам Ларшина, она может вырастать более 2 м в длину. Крупная змея обладает большим количеством сильнодействующего яда, поэтому ее укус может быть смертельным.

    Ядовитые змеи встречаются почти во всех природных зонах России. В европейской части страны распространены гадюки, на Дальнем Востоке — уссурийский и средний щитомордники. Обыкновенный щитомордник обитает на юге Сибири, в Новосибирской и Томской областях, а также в Забайкалье.

    Большинство российских гадюк и щитомордников не представляют смертельной опасности для здорового взрослого человека. Укус гадюки может вызвать сильный отек на несколько дней, но смертельные случаи крайне редки. По словам биолога, серьезные осложнения чаще возникают из-за неправильного лечения или попыток самостоятельно справиться с последствиями укуса.

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