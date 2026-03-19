Садовод-любитель из Мытищ Галина Цицаркина вырастила целый огород на подоконнике

Микрозелень, огурцы, помидоры, перцы и лук можно вырастить в домашних условиях. О том, что нужно, чтобы рассада дала плоды, какие удобрения подойдут, рассказала 360.ru садовод-любитель, участница клуба «Активное долголетие» Галина Цицаркина, живущая в Мытищах.

«Я давно растениями занимаюсь, лет 30. Первым перец сажаю, он любит тепло. Дома его выращу, а потом везу его на огород», — сообщила она.

Цветы, помидоры, огурцы Галина Андреевна выращивает на кухонном подоконнике и балконе. Правильная почва — основа. Она должна быть увлажненной и утепленной. Только в таких условиях рассада будет расти быстро и даст богатый урожай.

«Добавляю сюда вермикулит, он дает тепло земле, и она не пересыхает. Золу, перегной, суперфосфата чуть-чуть, и все», — рассказала она.

Саженцы Цицаркина помещает в специальные мешочки с удобренной землей. Это позволяет не повредить растения при переносе в открытый грунт. Конечно, на подоконнике посадить полноценные грядки вряд ли получится, но вот разные сорта зелени и овощей — вполне.

Начинающим садоводам могут быть полезны лунные календари. Научные доказательства прямого влияния лунных фаз на растения ограничены, рассказала агроном Татьяна Смирнова. Но она сама использует такие календари как вспомогательный ориентир для планирования посева или пересадки рассады. Ключевыми факторами остаются климат и состояние почвы.