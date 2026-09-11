Ученые СПбГАУ назвали горох самой урожайной микрозеленью в России

Эксперимент включал 18 циклов выращивания без минеральных удобрений. Урожайность гороха составила 3775 граммов с квадратного метра, или 75,5 грамма с одного лотка. Для сравнения: дайкон дал 2355 г/кв. м, а амарант — всего 950 г.

Самыми быстрыми оказались капустные культуры (редис, дайкон), которые можно собирать через 8–9 дней после посева. Дольше всех рос кориандр — 18–20 дней. По содержанию витаминов лидировала брокколи (аскорбиновая кислота и хлорофилл), а каротиноидов больше всего оказалось в горохе.

Расчетная рентабельность культур варьируется от 117% для кориандра до 235% для индау посевного (рукколы).