Ученые СПбГАУ назвали горох самой урожайной микрозеленью в России
Брокколи стала лидером по содержанию аскорбиновой кислоты
Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) определили лидера среди видов микрозелени. Первое место по итогам двухлетнего исследования занял горох, сообщил сайт Ferra.ru.
Эксперимент включал 18 циклов выращивания без минеральных удобрений. Урожайность гороха составила 3775 граммов с квадратного метра, или 75,5 грамма с одного лотка. Для сравнения: дайкон дал 2355 г/кв. м, а амарант — всего 950 г.
Самыми быстрыми оказались капустные культуры (редис, дайкон), которые можно собирать через 8–9 дней после посева. Дольше всех рос кориандр — 18–20 дней. По содержанию витаминов лидировала брокколи (аскорбиновая кислота и хлорофилл), а каротиноидов больше всего оказалось в горохе.
Расчетная рентабельность культур варьируется от 117% для кориандра до 235% для индау посевного (рукколы).