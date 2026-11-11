Интеграцию народных промыслов в экономику обсудили в Солнечногорске

В индустриальном парке ICPARK Есипово в Солнечногорске 10 ноября 2026 года прошла международная научная конференция о сохранении и развитии народных художественных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатором выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Центральной темой стало формирование культурно-промышленного комплекса (КПК), объединяющего культурное наследие, науку, образование, дизайн и промышленное производство.

Конференция прошла в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. В ней приняли участие представители научного и экспертного сообщества, студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, промышленного бизнеса и креативных индустрий.

«Наша задача — сделать традиционные промыслы интересными современному человеку, чтобы они становились модными, востребованными и возвращались в наши дома», — отметила председатель СПП «Иволга» Альфия Петрухина.