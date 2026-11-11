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    Интеграцию народных промыслов в экономику обсудили в Солнечногорске

    Фото: Пресс-служба INDUSTRIAL CITY

    В индустриальном парке ICPARK Есипово в Солнечногорске 10 ноября 2026 года прошла международная научная конференция о сохранении и развитии народных художественных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Организатором выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Центральной темой стало формирование культурно-промышленного комплекса (КПК), объединяющего культурное наследие, науку, образование, дизайн и промышленное производство.

    Конференция прошла в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. В ней приняли участие представители научного и экспертного сообщества, студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, промышленного бизнеса и креативных индустрий.

    «Наша задача — сделать традиционные промыслы интересными современному человеку, чтобы они становились модными, востребованными и возвращались в наши дома», — отметила председатель СПП «Иволга» Альфия Петрухина.

    Фото: Пресс-служба INDUSTRIAL CITY

    Программа включала две тематические сессии. Участники рассмотрели региональный опыт реализации Федерального закона № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», вопросы сохранения народного декоративно-прикладного искусства и развития традиционных художественных практик. Эксперты представили исследования владимирской плотницкой игрушки, творчества мастеров-резчиков из Гороховца и коммерческого применения традиционных технологий на примере мстерской вышивки.

    Практическая часть прошла на территории ICPARK Есипово, входящего в портфель Industrial City. Участники познакомились с инфраструктурой парка, реализованного в формате Light Industrial цифрового промышленного коворкинга, осмотрели его очереди и оценили возможности размещения производственных предприятий.

    Конференция стала площадкой для диалога представителей науки, культуры, образования, государственной власти и промышленного бизнеса. Ее ключевым итогом стало обсуждение системной модели интеграции культурного наследия в экономику.

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