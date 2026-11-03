Ветераны СВО посетили учебный центр РЖД в Ленинском округе

Мероприятие стало частью работы по профессиональной адаптации ветеранов. Участники смогли не только узнать о вакансиях, но и на практике познакомиться с одной из ключевых профессий железнодорожной отрасли.

«Трудоустройство и профессиональная адаптация ветеранов СВО — одно из приоритетных направлений работы фонда „Защитники Отечества“ и Ассоциации ветеранов СВО. Важно, чтобы каждый вернувшийся с передовой боец имел возможность освоить новую профессию, найти достойную работу и реализовать себя в мирной жизни. Такие мероприятия дают представление о том, какие перспективы открывает работа в крупной компании», — сказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Ленинскому городскому округу Алена Носова.

В ходе встречи ветеранам рассказали о планах развития и расширения железнодорожной инфраструктуры, представили актуальные вакансии. Участники познакомились с учебным процессом и попробовали себя в роли машиниста поезда на виртуальном тренажере. Это позволило ближе познакомиться с профессиями железнодорожной отрасли и оценить свои возможности для дальнейшего трудоустройства.

Подобные профориентационные встречи помогают участникам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить новую квалификацию и найти работу с социальными гарантиями. Отдельное внимание уделили вопросам обучения: представители компании рассказали, какие направления подготовки доступны, как проходит отбор и какие условия созданы для сотрудников.

Сотрудничество с крупными работодателями будет продолжено. Планируется расширять перечень профессий, о которых смогут узнать члены Ассоциации СВО Ленинского городского округа.