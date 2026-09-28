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    Медведев заявил о приоритетной работе Госдумы над федеральным бюджетом

    Фото: РИА «Новости»

    Избранные депутаты Госдумы девятого созыва после начала работы сразу займутся проектом федерального бюджета. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на встрече президента Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

    Медведев назвал работу над бюджетом приоритетом для думской фракции «Единой России» и главным законодательным вопросом осенней сессии.

    «Коллеги, избранные депутатами, прямо с колес, что называется, приступив к своей работе, будут уже заниматься вопросом бюджета. Это очень важно. Не понаслышке знаю, насколько это сложный процесс», — сказал он.

    На встрече Путин призвал представленные в Госдуме партии выстраивать совместную работу. Президент также предложил учитывать инициативы политических сил, которые участвовали в выборах, но не получили мест в парламенте.

    Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. По приведенным данным, явка составила 59,8%.

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