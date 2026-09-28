Медведев заявил о приоритетной работе Госдумы над федеральным бюджетом

Избранные депутаты Госдумы девятого созыва после начала работы сразу займутся проектом федерального бюджета. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на встрече президента Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Медведев назвал работу над бюджетом приоритетом для думской фракции «Единой России» и главным законодательным вопросом осенней сессии.

«Коллеги, избранные депутатами, прямо с колес, что называется, приступив к своей работе, будут уже заниматься вопросом бюджета. Это очень важно. Не понаслышке знаю, насколько это сложный процесс», — сказал он.

На встрече Путин призвал представленные в Госдуме партии выстраивать совместную работу. Президент также предложил учитывать инициативы политических сил, которые участвовали в выборах, но не получили мест в парламенте.

Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. По приведенным данным, явка составила 59,8%.