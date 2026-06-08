Житель Красноярского края незаконно вырубил лес на 15 миллионов рублей

Житель Большемуртинского района получил три года принудительных работ за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В 2022 году мужчина купил земельный участок и решил его расчистить, чтобы использовать в сельском хозяйстве. Он привлек подрядчика, с которым заключил договор. За несколько недель вырубили в общей сложности десятки гектаров леса.

Однако позже стало известно, что участок частично пересекал земли лесного фонда. Необходимых разрешений на вырубку государственного леса собственник не получил. В итоге он незаконно уничтожил почти 700 кубометров сосны и березы на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

В доход государства будут удерживать 10% его дохода от принудительных работ. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб.

Ранее в Курганской области участник банды «черных лесорубов» получил четыре года общего режима.