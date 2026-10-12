Работающим пенсионерам напомнили о 14 днях отпуска за свой счет

Работающие получатели пенсии по старости имеют право взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в удобное время. Об этом RT рассказали эксперты «Авито Работы».

Специалисты напомнили, что норма закреплена в статье 128 Трудового кодекса России. Работодатель обязан предоставить дни отдыха по письменному заявлению сотрудника независимо от утвержденного графика отпусков.

Работник может использовать все 14 дней сразу или разбить их на несколько частей. Неиспользованный период на следующий год не переносится. Гарантия действует и при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Для оформления подается заявление. Если руководство еще не знает о статусе сотрудника, к документу прикладывают копию пенсионного удостоверения или справку Социального фонда. Зарплата за время такого отдыха не начисляется.