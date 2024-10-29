«Русагротранс»: российские перевозчики ждут рекордный объем экспорта пшеницы

В октябре текущего года экспорт пшеницы в России может вырасти до шести миллионов тонн. Об этом сообщило АБН со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».

Отмечается, что такое количество экспортной пшеницы может стать абсолютно рекордным показателем по вывозу за один месяц. Более того, с мая по октябрь это значение может составить 20 миллионов тонн, что тоже выше среднего за предыдущие периоды.

Кроме того, не исключены и большие экспортные поставки в ноябре. Аналитики прогнозируют еще 4,6 миллиона тонн пшеницы против 3,5 миллиона тонн в прошлом году.