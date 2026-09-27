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    RT: собственник может запретить сделки с недвижимостью без личного участия

    Владелец недвижимости может внести в Единый государственный реестр недвижимости запись, которая не позволит зарегистрировать сделку без его личного участия. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает RT.

    Запись касается регистрации перехода, прекращения и ограничения права на объект, а также его обременения. После ее внесения документы, поданные без личного участия владельца, в том числе представителем по доверенности, вернут без рассмотрения.

    Заявление может подать сам собственник, его законный представитель или представитель по нотариальной доверенности. Для этого можно обратиться в МФЦ или воспользоваться «Госуслугами». По словам Гаврилова, запись внесут не позднее пяти рабочих дней, госпошлину платить не нужно. При долевой собственности запрет действует только в отношении доли заявителя.

    Запись не помешает регистрации по вступившему в силу решению суда или требованию судебного пристава. Собственник может снять ее по заявлению, также это возможно через суд. Регистратор погасит запись при переходе права с личным участием владельца или при оформлении наследства, передает Zvezdanews.

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