Россиянам назвали сценарий подорожания ипотеки до 50%

Ипотека с 50% ставкой может появиться в России, если страну настигнет тяжелый экономический кризис. Об этом заявил аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с Газетой.ru .

«Такой вариант возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная денежно-кредитная политика», — сказал он.

По словам Калмановича, вероятность исполнения такого сценария — не больше 5%. Даже в 2020 году, когда экономику пошатнула пандемия, процентные ставки в нашей старне не повышались.

Ранее адвокат Кирилл Данилов заявил, что процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, поэтому увеличились случаи «ипотечного донорства». Так называется ситуация, когда человек, которому не положена льготная ипотека, берет в созаемщики того, кто подходит под условия этого вида заема.