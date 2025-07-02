Свыше 17 тысяч школьников пересдали ОГЭ в Подмосковье

В Подмосковье 2 июля завершился этап повторной сдачи Основного государственного экзамена для учащихся девятых классов. В резервные дни за парты сели свыше 17 тысяч школьников, желавших улучшить свои результаты.

В рамках пересдачи подростки продемонстрировали знания по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике, а также по выбранным предметам. Наибольшей популярностью пользовались информатика, география и обществознание.

«К экзаменам в этом году были допущены почти 100 тысяч девятиклассников. Несмотря на волнение и непростой путь, большинство ребят справились с испытаниями. Они показали, что готовы к новым вызовам — кто-то продолжит обучение в колледже, а кто-то выберет 10 класс», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзаменационная кампания проходила в 145 специально оборудованных пунктах в присутствии 272 аккредитованных общественных наблюдателей.

Окончательные результаты станут известны до 10 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основном и резервном периодах, сохраняется возможность пройти испытания осенью.