Главу «Ростовводоканала» обвинили в нарушении гостайны за отправку документов по почте

Сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Ростововодоканала» за отправку документов в областное Министерство ЖКХ обычной почтой. Против руководителя ресурсоснабжающей организации завели уголовное дело за разглашение государственной тайны, сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

В отправленных документах содержалась информация о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате закрытая информация попала в руки людей, не обладающих допуском к государственной тайне.

В доме генерального директора «Ростовводоканала» силовики провели обыски. Сейчас криминалисты выясняют другие случаи нарушений в организации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Томской области. Он снимал расположенные в регионе военные объекты и отправлял данные кураторам для подготовки терактов и диверсий. Против задержанного завели уголовное дело о государственной измене.