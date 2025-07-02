Подмосковные росгвардейцы задержали угонщика машины в Луховицах

Сотрудники Коломенского отдела Росгвардии задержали 31-летнего жителя Луховиц. Его подозревают в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о краже автомобиля с парковки в Луховицах. Хозяин машины ушел в магазин, а когда вернулся, то не нашел свою «Ладу» на стоянке.

Через некоторое время на Окском проспекте в Коломне правоохранители обнаружили пропавшее транспортное средство и задержали угонщика. По словам сотрудников отдела, во время беседы злоумышленник объяснил свои действия внезапным желанием «прокатиться».

Мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств. По делу проводится проверка.