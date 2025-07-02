Учитель математики из Ногинска стал призером областной олимпиады

Завершился финал IV Подмосковной олимпиады учителей математики, в котором приняли участие более 90 педагогов. Среди призеров — учитель математики Алексей Каплиев из Богородского округа.

Финал олимпиады прошел в гимназии имени Евгения Примакова. В нем встретились педагоги из 33 округов Московской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Главным организатором олимпиады выступил образовательный центр «Взлет».

Учителя решали задания математического и методического блоков. По итогам испытаний, которые пришлось преодолеть педагогам, в числе призеров оказался и учитель математики Центра образования № 83 Богородского округа Алексей Каплиев.

Олимпиада ориентирована на педагогов общего и дополнительного образования и содействует профессиональному развитию, популяризации математических знаний и созданию сообщества учителей, работающих с одаренными школьниками. Организаторы отметили, что растет не только география, но и число талантливых, увлеченных педагогов, для которых математика — это не просто предмет, а образ мышления.