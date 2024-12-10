Россиянам рассказали об опасности «ипотечного донорства»

Процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, что поспособствовало увеличению случаев «ипотечного донорства». Что это такое и в чем опасность, агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

«Ипотечное донорство» — это когда человек, не имеющий права на льготную ипотеку, берет в созаемщики того, кто удовлетворяет условиям этого вида ипотеки. Например, родственника или знакомого с детьми, либо человек с детьми просит стать созаемщиком друга с высоким доходом.

«Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика», — пояснил Данилов.

Однако «ипотечное донорство» связано с рисками — можно остаться без квартиры, с чужим долгом и с испорченной кредитной историей. Схема строится на доверии, а за время выплаты ипотеки обстоятельства могут сильно измениться, предупредил адвокат.

Правила выдачи ипотеки изменятся с 1 января. Центробанк решил бороться с сомнительными схемами покупки жилья с помощью ипотечного стандарта.