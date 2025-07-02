Свыше 40 школьников из Подмосковья стали финалистами конкурса «Большая перемена»

Итоги дистанционного этапа конкурса «Большая перемена» подвели в России. В финал прошли более 40 учеников из Подмосковья.

Конкурс проводят для учащихся средних классов. В финал вышли свыше 700 человек — они будут бороться за победу с 27 по 31 июля в «Артеке», рассказали в Минобразования Подмосковья.

Школьники встретятся с экспертами из различных сфер, выполнят творческие и интеллектуальные задачи, а также пройдут образовательную программу.

«Ребята из Подмосковья снова показали, насколько они талантливые и целеустремлённые. Финал „Большой перемены“ — это шанс проявить себя, встретиться с единомышленниками со всей страны и получить по-настоящему ценный опыт», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам конкурса 300 победителей отправятся в уникальное железнодорожное путешествие от Москвы до Владивостока с остановками в крупных городах. Педагоги-наставники получат денежные премии по 100 тысяч рублей.

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».