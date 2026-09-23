Россиян предупредили о риске подорожания ремонта в 2027 году

Откладывать ремонт до 2027 года в надежде сэкономить может быть невыгодно, предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту Smart Home Альбина Сакаева, сообщает газета «Известия» .

По словам Сакаевой, в 2024 году работа специалистов стоила около 8–12 тыс. рублей за квадратный метр, а в 2026 году — уже 35–50 тыс. рублей. Материалы за тот же период подорожали примерно на 23%. Эксперт считает главным риском рост стоимости квалифицированного труда, специалистов для выполнения которого не хватает.

Сакаева привела расчет для квартиры площадью 50 кв. м. Сейчас капитальный ремонт с учетом инженерных работ, демонтажа, материалов, дверей и напольных покрытий стоит около 110 тыс. рублей за квадратный метр, или 5,5 млн рублей за всю квартиру.

Если за год цена вырастет на 5%, ремонт обойдется в 5,775 млн рублей — на 275 тыс. больше нынешней сметы. При росте на 10% затраты составят 6,05 млн рублей, на 15% — 6,325 млн, на 20% — 6,6 млн рублей. На расходы также могут повлиять цены на логистику и транспорт.