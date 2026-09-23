360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиян предупредили о риске подорожания ремонта в 2027 году

    Откладывать ремонт до 2027 года в надежде сэкономить может быть невыгодно, предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту Smart Home Альбина Сакаева, сообщает газета «Известия».

    По словам Сакаевой, в 2024 году работа специалистов стоила около 8–12 тыс. рублей за квадратный метр, а в 2026 году — уже 35–50 тыс. рублей. Материалы за тот же период подорожали примерно на 23%. Эксперт считает главным риском рост стоимости квалифицированного труда, специалистов для выполнения которого не хватает.

    Сакаева привела расчет для квартиры площадью 50 кв. м. Сейчас капитальный ремонт с учетом инженерных работ, демонтажа, материалов, дверей и напольных покрытий стоит около 110 тыс. рублей за квадратный метр, или 5,5 млн рублей за всю квартиру.

    Если за год цена вырастет на 5%, ремонт обойдется в 5,775 млн рублей — на 275 тыс. больше нынешней сметы. При росте на 10% затраты составят 6,05 млн рублей, на 15% — 6,325 млн, на 20% — 6,6 млн рублей. На расходы также могут повлиять цены на логистику и транспорт.

    Читайте также

    Центробанк увеличит лимит переводов между юридическими лицами по СБП

    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Дмитриев назвал медь новым золотом

    Путин сообщил о росте зарплат и рекордно низкой безработице

    Инфляция в России опустилась заметно ниже прошлогоднего уровня

    В ЕК пожаловались на убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

    IMAGO/dts Nachrichtenagentur

    Крупнейший авиаперевозчик Латвии AirBaltic запустил процедуру банкротства

    Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Россиянки начали хитрить в резюме: бизнес-тренер объяснила, чем это грозит

    IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN

    Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%

    Россия и Турция договорились о сроках запуска турецкой АЭС «Аккую»

    Купил сейчас — расплатился потом. Почему ЦБ взялся за рассрочку на жилье

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Попова доложила Путину о значительном снижении продажи просрочки

    Путин назвал российские вооружения уникальными и надежными