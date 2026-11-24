Компания «Новые Перевязочные Материалы» из Сергиево-Посадского городского округа завершила диагностику пилотного производственного потока по федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области команда предприятия изучила процесс производства раневых повязок «ВоскоПран» с мазью и выявила направления для его оптимизации. Сейчас компания переходит к этапу внедрения намеченных решений.

По итогам первого этапа предприятие определило цели по сокращению времени изготовления повязок на 17,7% и повышению выработки персонала на 15,4%.

В частности, на производстве планируют сократить время переналадки оборудования с помощью метода SMED, разработать единые стандарты выполнения типовых операций и уменьшить простои ключевого оборудования. Для выявления причин возникающих проблем специалисты будут применять методы «5 почему» и «Диаграмма Исикавы».

«Новые Перевязочные Материалы» производят лечебные повязки и пластыри. Продукция предприятия используется в российских медицинских учреждениях, представлена в крупных аптечных сетях и поставляется для нужд медицинских служб ряда российских ведомств.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.