Ремонт трубопровода провели на проспекте Мира в Химках

Специалисты 11 ноября провели восстановительные работы на магистральном трубопроводе у дома № 14А по проспекту Мира в Химках. Диаметр поврежденного участка составил 219 миллиметров.

От стабильной работы этого трубопровода зависит подача ресурса в несколько многоквартирных домов. Специалисты приступили к работам в 10:00, завершить их планировали к 18:00.

На время восстановительных работ параметры подачи временно снизили по ряду адресов. В зоне ограничения оказались дома на проспекте Мира — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16 и 18/5, на Ленинском проспекте — 11 и 11а, а также на улице Победы — 1/13 и 3. Жителям этих домов стоит учитывать возможные изменения в работе системы отопления и горячего водоснабжения в течение дня.

По всем вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители могут обратиться в свою управляющую компанию или в контакт-центр «ТСК Мосэнерго».