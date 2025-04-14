«Нищая тема»: блогер Мэддисон резко высказался о зарплатах москвичей

Блогер Мэддисон назвал зарплаты в 200 тысяч рублей в Москве «нищей темой»

Блогер Илья Давыдов, более известный под псевдонимом Мэддисон, резко высказался о зарплатах москвичей. В своем Telegram-канале он рассказал, какую зарплату считает стартовым средним уровнем.

По словам блогера, его собеседники считают 200 тысяч рублей высокой зарплатой по меркам российской столицы.

«Но 200 тысяч — это сейчас зарплата куры (курьера. — Прим. ред.) или таксиста, это нищая тема, две тысячи баксов буквально. Считаю, что 600 тысяч — это стартовый средний уровень», — написал Мэддисон.

Ранее специалист по профессиональной ориентации Светлана Васина рассказала, что самые высокие зарплаты в Москве — у сотрудников с уникальными компетенциями, гибким мышлением и стрессоустойчивостью, способными смело высказывать свое мнение и рисковать.