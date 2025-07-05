Глава Сергиева Посада рассказала о состоянии раненого мальчика

Ероханова: пострадавший при нападении с ножом ребенок пробудет неделю в больнице

Девятилетний мальчик, на которого напали с ножом в Сергиевом Посаде, находится в больнице. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Оксана Ероханова.

«К счастью, рана оказалась не проникающей. Мальчику оказана квалифицированная врачебная помощь», — отметила она.

По словам главы округа, ребенок останется под наблюдением врачей еще неделю. Ероханова добавила, что находится на связи с матерью пострадавшего и готова оказать его семье любую помощь.

Мальчик пережил жестокое нападение во дворе многоэтажки в Сергиевом Посаде. Мужчина ранил его ножом в шею. Нападавший пытался скрыться. Его задержали по горячим следам. Задержанный оказался 35-летним местным жителем с психическим расстройством.

Врачи прооперировали ребенка. Следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство. Расследование взяла под контроль Сергиево-Посадская прокуратура.