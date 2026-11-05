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    Операционную обновили в акушерском отделении Солнечногорской больницы

    Фото: Ирина Кузова

    В акушерское отделение Солнечногорской больницы поступило новое оборудование для проведения операций. Медики получили современную светодиодную лампу российского производства и операционный стол, сообщили в РИАМО.

    Новая система освещения позволяет хирургам самостоятельно настраивать яркость и направление света. Благодаря точной фокусировке и защите от бликов специалисты могут лучше видеть операционное поле, что повышает удобство и точность работы.

    «Лампу мы уже опробовали и очень довольны закупкой. Качество света отличное, хирургам работать комфортно», — отметила заведующая акушерским отделением Анна Самко.

    Впервые новое освещение использовали во время операции у пациентки, ожидавшей двойню. По словам заведующей, оборудование помогает врачам работать быстрее и комфортнее.

    Операционная лампа и стол уже введены в эксплуатацию. Обновление оснащения направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи будущим мамам.

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