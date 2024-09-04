Карьерный консультант Валинуров объяснил, что ЯНАО и ХМАО стали лидерами по уровню зарплат из-за уровня цен в регионах

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли первые позиции в рейтинге, где более половины работников получают заработную плату выше среднероссийской. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о причинах данных показателей.

По его мнению, дело не только в нефтегазовом секторе, но и в том, что регионы, такие как Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область, имеют значительно более высокие расходы для проживания.

Валинуров отметил, что там не только выше себестоимость жизни и питания, завозимого издалека, но и логистика. Поэтому работодатели вынуждены предлагать высокие зарплаты. В южных частях страны можно собирать урожай на зиму, тогда как на севере такой возможности нет.

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