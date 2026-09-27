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    «Известия»: спрос на сезонный персонал вырос на 65% за год

    С начала августа до середины сентября работодатели заказали более чем на 65% больше сезонных смен, чем за тот же период 2025 года, пишет газета «Известия».

    Генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов сообщил, что осенний сезон найма в 2026 году начался с высокой базы заказов. Компания входит в hh group.

    Сильнее всего сезонный спрос растет на специалистов для работы в кассовой зоне. В 2025 году число заказанных для них смен превысило летний уровень на 236%. Годом ранее прирост составлял 61%.

    По словам Гальянова, спрос на сборщиков заказов осенью примерно на 70% выше летнего, на сотрудников для выкладки товара — примерно на треть. Число смен для работников торгового зала, самой массовой категории, увеличивается примерно на 6%. Эксперт отметил, что в 2026 году сохраняются те же тенденции.

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