Россиян предупредили о рисках при покупке квартиры в рассрочку

Риелтор Перескокова: ипотеку для погашения рассрочки могут не одобрить

Покупателям квартир в рассрочку не стоит рассчитывать, что через несколько лет они гарантированно смогут погасить остаток с помощью ипотеки. Банк может не одобрить кредит, рассказала 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

За время рассрочки у покупателя могут измениться доходы или долговая нагрузка, тогда как обязательства перед застройщиком сохранятся.

«Неправильно воспринимать рассрочку как гарантированный мостик к будущей ипотеке. Это самостоятельное финансовое обязательство, и покупатель должен заранее понимать, откуда он возьмет деньги на окончательный расчет», — подчеркнула Перескокова.

Кроме того, отсутствие процентов не всегда означает экономию: застройщик может изначально заложить стоимость рассрочки в цену квартиры.

Подробнее о рисках рассрочки и предложенных Банком России изменениях для покупателей новостроек — в материале 360.ru.