Инвестор Кокорев призвал не хранить деньги наличными, потому что они обесцениваются из-за инфляции

В современном обществе хранение наличных денег стало устаревшим подходом, который может привести к серьезным негативным последствиям. Эксперт по инвестициям на фондовом рынке и в сфере криптовалют Дмитрий Кокорев назвал причины, по которым следует как можно скорее отказаться от этой привычки, передала «Вечерняя Москва».

По его мнению, хранить деньги «в тумбочке» уже нецелесообразно, так как каждый день они теряют свою ценность из-за высокой инфляции. Он подчеркнул, что наличие наличных средств делает людей финансово более уязвимым. Например, если человек положили в тумбочку тысячу рублей, то на следующий день, несмотря на тот факт, что купюра осталась неизменной, количество товаров и услуг, которые можно на них купить, уменьшится.

Официальная инфляция в стране сейчас превышает 9%, а цены в магазинах постоянно растут, что свидетельствует о быстром обесценивании денег, отметил Кокорев. Эксперт также добавил, что существуют иные способы хранения средств, которые помогут защитить их от обесценивания. Одним из самых надежных вариантов является банковский вклад.