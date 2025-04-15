Инвестэксперт Шнейдерман назвал золото надежным защитным активом

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT , какие способы инвестирования наиболее популярны на российском рынке.

«Депозиты привлекают повышенными ставками и укреплением рубля, особенно при краткосрочных вкладах. Валютный рынок, включая пары евро/доллар и юань/рубль, востребован, но сопряжен с рисками волатильности и регулирования», — отметил эксперт.

По его мнению, золото — надежный защитный актив.

Для сохранения капитала подойдут депозиты и золото. Ради доходности можно попробовать себя в торговле на валютном рынке, учитывая курсовые колебания, посоветовал Шнейдерман.