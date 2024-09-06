Гендиректор BitRiver Рунец: Россия заняла второе место по майнингу за счет интереса инвесторов с Ближнего Востока

Россия заняла второе место по объемам промышленного майнинга. Это удалось благодаря интересу инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока, рассказал генеральный директор BitRiver Игорь Рунец в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, эти партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Россией в рамках новой децентрализованной финансовой системы. В дальнейшем отрасль будет развиваться именно на фундаментальном интересе зарубежных инвесторов.

Рунец также отметил, что сейчас страна пытается уйти в сторону многополярной и сбалансированной экономики. В этом плане майнинг и криптовалюты — следующий этап развития финансовой системы.