Гендиректор BitRiver Рунец: Россия заняла второе место по майнингу за счет интереса инвесторов с Ближнего Востока

Россия заняла второе место по объемам промышленного майнинга. Это удалось благодаря интересу инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока, рассказал генеральный директор BitRiver Игорь Рунец в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, эти партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Россией в рамках новой децентрализованной финансовой системы. В дальнейшем отрасль будет развиваться именно на фундаментальном интересе зарубежных инвесторов.
Рунец также отметил, что сейчас страна пытается уйти в сторону многополярной и сбалансированной экономики. В этом плане майнинг и криптовалюты — следующий этап развития финансовой системы.
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