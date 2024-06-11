Финансист Кабаков заявил, что российская экономика стала менее зависимой от сырьевого сектора

Экономика России стала меньше зависеть от сектора сырья. Об этом ОТР рассказал директор по стратегии финансовой группы «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его словам, ставка сейчас делается на технологии. И именно этот сектор становится в настоящее время стратегически значимым и основным.

«Снижается зависимость от сырьевого сектора в рамках получаемых доходов, это может сгладить многие шоки в рамках циклических кризисов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что большая часть секторов, на которые делает ставки российская экономика сегодня, получили толчок к развитию в 2022 году. После введения множества санкций был сделан акцент на импортозамещение, что и послужило движущей силой для роста в отдельных областях, в том числе технологической и IT.