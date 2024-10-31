Экономист Беляев объяснил, что лишь малую часть ипотечников освободили от уплаты НДФЛ

Изменения касаются тех, кто кредитовался по льготной программе или чья процентная ставка ниже двух третей от ключевой. Их освободили от уплаты налога на доходы физических лиц вынужденно. Потому что при растущей ключевой ставке банкам нужна гарантия, что люди смогут платить по своим кредитам.

Чтобы облегчить их положение и освободить им немного денег, и было принято решение использовать этот ручной инструмент, добавил экономист. Он напомнил, что воспользоваться новой мерой могут только те, кто оформил ипотеку не позднее 31 декабря этого года.